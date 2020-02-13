ضبط لص سيارات محكوم عليه بالسجن 45 عامًا في الإسكندرية

عصام عامر:

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرقي، التابع لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء من ضبط، شخص، هارب من السجن المؤبد، وصادر ضده 10 أحكام قضائية أخرى بإجمالي 20 عامًا سجنًا، وذلك فى عدة قضايا منها "ضرب، وسرقة سيارات، وخطف"، واشتهر بسرقة السيارات عن طريق خداع قائدها وتخديره.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات سرية للشرطة، أكدتها تحريات المباحث حول وجود المقبوض عليه في منطقة الشاطبي، ويستقل سيارة ملاكي، مُبلغ بسرقتها، حيث أنه هارب من مجموعة أحكام قضائية تبلغ إجمالي عقوبتها السجن 45 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت الشرطة كمين أمني على كورنيش البحر، أمام مكتبة الإسكندرية، وكمين آخر يبعد عنه بمقدار 1 كيلو متر، حيث تم متابعة المتهم حال قيادته السيارة المسروقة، وحدثت مطاردة أمنية بين ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، وبين المتهم الذي تم ضبطه والسيطرة عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد يستخدمها في تخدير ضحاياه، وسرقة سياراتهم، فتم تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء مالك السيارة المسروقة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ إجرءاتها حيال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.



