ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فيتنام إلى 16 حالة

أعلنت السلطات الفيتنامية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 16 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الخميس أن هذا يأتي بعدما فرضت السلطات حجرا صحيا على أكثر من 10 آلاف شخص في قرى واقعة حول العاصمة "هانوي" عقب اكتشاف ست حالات إصابة بالفيروس بها.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).