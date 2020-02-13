السقا وإلهام شاهين وسهير المرشدى يقودون حملة لعودة الأخلاق فى مبادرة فرنسية للإنسانية

المبادرة العالمية يطلقها المركز الثقافى للتراث العربى بفرنسا بهدف التعايش السلمى بين الشعوب

اختار المركز الثقافى للتراث العربى بفرنسا مجموعة من الفنانين المصريين للاشتراك فى المبادرة العالمية للإنسانية التى أطلقها المركز تحت عنوان «2020..إنسانية مشتركة» ومن بين الفنانين المصريين كل من أحمد السقا وإلهام شاهين وسهير المرشدى وداليا مصطفى والمنشد محمود التهامى، كما يشارك فى المبادرة عدد من الفنانين العرب والعالميين والشخصيات العامة.

تهدف المبادرة لنشر الوعى لأهمية عودة الاخلاق المجتمعية بين الشعوب لضمان التعايش السلمى بين الكائنات المقيمة على كوكب الأرض، وتنطلق فى عدد من الدول منها مصر وأمريكا وإيطاليا وعدد من الدول الإفريقية.

ويستعد المركز الثقافى للتراث العربى لعقد مؤتمر عالمى يسعى من خلاله لإيجاد حلول للخلاص من التلوث المجتمعى والتغيير الاخلاقى وفقا للتصريحات الصحفية التى ادلت بها ألاا رييلتز احدى مسئولى المركز الثقافى للتراث العربى، والتى أكدت أن خطورة التغيير الأخلاقى الذى نشهده حاليا لا تقل أبدا عن خطورة التلوث البيئى والتغير المناخى.

وقالت «هذا ما دعانا لإطلاق هذه المبادرة وقمنا بدعوة العديد من الشخصيات العامة من فنانين وغيرهم، وكانت هناك استجابة كبيرة من جانبهم لإيمانهم بأهمية وضرورة هذه المبادرة.

وأوضحت «ريليتز» أسباب اختيار هؤلاء الفنانين على وجه التحديد قائلة «حرصنا فى هذه المبادرة على اختيار الشخصيات المؤثرة فى مجتمعاتهم ولهم تاريخ انسانى حافظوا عليه، ليوجهوا كلمة للشعوب عن أهمية هذه الحملة وضرورة عودة الأخلاق مرة أخرى والتمسك بها من خلال ما يشبه بالفيلم التسجيلى يضم عددا كبيرا من الفنانين والشخصيات العامة على أن تقوم الفنانة القديرة سهير المرشدة بالأداء الصوتى للمبادرة كلها.

وتابعت: كان هناك أكثر من سبب دفعنا لاختيار سهير المرشدى للعب هذا الدور، منها صوتها المميز وإلقاؤها المتقن للغة العربية، إضافة إلى أنها فنانة محترمة ذات مبادئ فى حياتها الخاصة وفى فنها وهو ما أهلها لتكون لسان حال المبادرة لتهمس بصوتها المميز فى أذن العالم للرجوع للمبادئ الإنسانية.

وكشفت «ريليتز»، أن الحفيدة الكبرى للرئيس الراحل نيلسون مانديلا، الكاتبة ورئيسة العديد من المؤسسات الإنسانية بإفريقيا والعالم ناديلكا مانديلا تشارك أيضا فى المبادرة، وهناك أيضا المطربة الفرنسية لينا دوران ونجمة الخليج الفنانة فخرية خميس والمنتج والموزع الأمريكى جوزيف فيليبو الذى أعرب عن سعادته لمشاركة النجوم العرب والمصريين فى هذه المبادرة.

وأكملت أنه من المقرر أن يقوم أعضاء المركز الثقافى للتراث العربى بفرنسا بعمل زيارة للقاهرة فى شهر مارس المقبل بصحبة ناديلكا مانديلا ولينا دوران وجوزيف فيليبو لمقابلة الفنانين المصريين ومناقشة تفاصيل المبادرة.

واختتمت «ريليتز» كلامها قائلة: بفضل قيم الاحترام والتسامح والتقدير والمساعدة المتبادلة والمعاملة بالمثل والتضامن والاستماع والعطف والإخاء والعدالة والنزاهة ورفض العنف أصبح من الممكن إنشاء عالم صحى قائم على المنطق السليم، لكن لسوء الحظ، يتغير العالم من حولنا، والأخلاق المجتمعية مهددة، تمامًا مثل المناخ والبيئة، وعليه كان هذا هو السبب فى أن المركز الثقافى للتراث العربى سعى لارسال رسالة تنبيه من خلال الإعلان عن هذه المبادرة الدولية تحت شعار «2020، إنسانية مشتركة» والتى تهدف إلى ترك هذا العالم أكثر ملاءمة للأجيال القادمة.