تركيا: اعتراف برلمان الأسد بالإبادة الأرمنية المزعومة مهزلة ونفاق

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، الخميس، "النفاق الذي أظهره النظام السوري عبر تبني برلمانه الإبادة الأرمنية المزعومة"، مشددا على أن تلك الخطوة تعبر عن نفاق ومهزلة لنظام يُعرف عنه البراعة في القتل باستخدام الأسلحةالكيميائية.

واعتبر حامي أقصوي في تصريحات للصحفيين، أن المأساة الإنسانية التي تسبب بها النظام "ما تزال قائمة"، قائلا: "واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ تحدث على حدودنا"، في إشارة إلى الوضع في محافظة إدلب السورية شمال غرب.

وشدد على أن "طرح نظام غاشم فاقد لشرعيته الدولية إدعاءات لا أساس لها من الصحة يعد مؤشرا واضحا على العقلية المشوهة التي تقف وراء تلك الادعاءات"،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

كان مجلس الشعب (البرلمان) السوري قد تبنى اليوم الخميس قراراً يدين ويقر بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين.

ويرفع القرار عدد الدول المعترفة بالإبادة الجماعية الأرمنية إلى 31 دولة.

ويتحدث المؤرخون عن مقتل ما يقرب من 5ر1 مليون شخص على أيدي القوات العثمانية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا، التي توصف بالوريث الشرعي للامبراطوية العثمانية، تعترف بما حدث للأرمن من "مأساة"، ولكنها تعتبرها نتيجة للاضطرابات التي صاحبت الحرب العالمية الأولى، وترفض الاعتراف بأنها "إبادة عرقية"، بما يتضمنه هذا من دفع تعويضات.

يأتي تصويت البرلمان السوري اليوم وسط تصاعد في التوترات بين القوات التركية والسورية في محافظة إدلب شرقي سوريا.