الادعاء الفرنسي يبدأ تحقيقا في مقتل الصحفية المالطية جاليزيا

(د ب أ)

بدأ ممثلو الادعاء المالي في فرنسا تحقيقا في مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا لتحديد ما إذا كانت أموال رشوة مرتبطة بالقضية قد جاءت من فرنسا.

وجاء التحقيق بعد شكوى في فرنسا تقدمت بها عائلة جاليزيا ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وتوفيت جاليزيا في تفجير سيارة في تشرين أول/أكتوبر 2017. وفي وقت وفاتها كانت تعمل على تغطية مزاعم فساد في الحكومة. ووجهت اتهامات إلى ثلاثة رجال بتنفيذ جريمة قتلها، إلا أن الاتهامات اتسعت لتشمل رجل الأعمال البارز يورجن فينيش وأعضاء من الحكومة.

وتنحى جوزيف موسكات من منصبه كرئيس لوزراء مالطا في وقت سابق من العام الجاري، بعدما أصبح هدفا للاحتجاجات على مقتل جاليزيا.



