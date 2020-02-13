بدأ اليونانيون في الاستعداد لاستقبال فصل الربيع بالبلاد، وعلى غير العادات المتعارف عليها في معظم الدول التي تحتفل بمهرجانات الزهور وتبادل الورود، يُفضّل اليونانيون العادات السنوية القديمة.

يتّبع اليونانيون التقليد الإغريقي القديم، بارتداء سوار "مارتيس"، الذي يتزين به جميع المواطنين أيا كان عمرهم، ومن مطلع شهر مارس وحتى آخره؛ تجد أيديهم وأرجلهم مزينة بأساور حمراء وبيضاء مصنوعة من الخيوط؛ اعتقادا بأنها "تجلب الحظ".

ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية "جريك ريبورتر"، يعود تقليد سوار "مارتيس" -الذي اشتق منه اسم شهر مارس- إلى عبادة "ديميتر وبيرسيفون"، آلهة الطبيعة والنبات والفلاحة عند الإغريق، التي بدأت منذ آلاف السنين في مدينة إليوسيس اليونانية القديمة؛ كطقس من العبادة.

واليونانيون القدماء كانوا يضعون السوار حول كل من اليد اليمنى والقدم الأيسر، ولا يزال التقليد القديم مستمرا حتى اليوم في اليونان الحديثة ببعض القواعد التي يجب على المواطن الالتزام بها عند صنع وارتداء السوار الرمزي، الذي يحتفل بوصول الربيع.

وأهم هذه القواعد، ضرورة نسج السوار في اليوم الأخير من شهر فبراير، ويجب أن يكون مصنوعًا من خيط أبيض وأحمر، إذ يرمز الخيط الأبيض إلى النقاء بينما يمثل اللون الأحمر الحياة والعاطفة.

في العصور القديمة، اعتقد الناس أن السوار يساعد على حماية الشخص الذي كان يرتديها من الأمراض، وأيضا من أشعة الشمس القوية في الربيع خلال شهر مارس.

التقاليد القديمة في اليونان تنص أيضا على أنه "يجب على الشخص خلع سوار (مارتيس) الأحمر والأبيض مع نهاية شهر مارس، وربطه في أول شجرة مزهرة يراها"؛ اعتقادا بأنها تمكنهم من الحصول على حصاد جيد وتحافظ على صحة الشجرة.