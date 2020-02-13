هونج كونج: تعليق الدراسة حتى 16 مارس المقبل وتطبيق نظام العمل من المنزل بسبب كورونا

أعلنت حكومة إقليم هونج كونج اليوم الخميس أن المدارس ستبقى مغلقة حتى 16 مارس المقبل، فضلا عن إلغاء الاختبارات المهمة بالنسبة لطلبة المدارس الإبتدائية، وذلك ضمن الجهود المبذولة داخل الإقليم لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير التعليم كيفين يونج يون-هونج - في تصريح أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الهونج كونجية - "إنه لم يكن هناك خيار سوى تمديد تعليق الدراسة بالفصول لمدة أسبوعين آخرين في الفصول التمهيدية والمدارس الإبتدائية والثانوية".

وأضاف "نعلم جميعا أنه في ظل هذا الوباء فإن استئناف الفصل الدراسي ليس بالشيء الآمن، ومن ثم فيتعين علينا تعليق الدراسة داخل الفصول"، متابعا "سنأخذ بعين الاعتبار نصائح خبراء الصحة ومدى استعداد المدارس، فضلا عن مدى توافر المواد الوقائية لهذا المرض فيما يتعلق بالتقديرات المستقبلية وتحديد موعد استئناف الدارسة".

على جانب متصل، أعلنت حكومة هونج كونج أن العاملين المدنيين سيواصلون العمل من المنزل لمدة أسبوع آخر، وهو ما يعني أن موظفي الحكومة البالغ عددهم 176 ألف شخص سيبقون خارج مكاتبهم حتى 23 فبراير الجاري.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

وأوضحت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.