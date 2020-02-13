 الشرطة تفترض وجود «خلفية معادية للأجانب» وراء حريق متعمد شمالي ألمانيا - بوابة الشروق
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الشرطة تفترض وجود «خلفية معادية للأجانب» وراء حريق متعمد شمالي ألمانيا

زوكه (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 4:27 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 4:27 م

أعلنت الشرطة الألمانية شمالي البلاد، أنها تفترض وجود "خلفية معادية للأجانب"، بعد حريق متعمد مشتبه فيه في إحدى البلدات بالقرب من بريمن شمالي ألمانيا.

وأوضح المحققون، اليوم الخميس، أنه يمكن افتراض وجود حريق متعمد، بسبب البصمات التي تم التحقق منها في مكان الحريق، لافتين إلى أن مشغل المطعم ينحدر من أصول مهاجرة.

وأضاف المحققون أن أفراد الشرطة اكتشفوا لوح نافذة مكسور على الناحية الخلفية من المطعم الواقع ببلدة زوكه، كما تم العثور على عدة "رموز معادية للأجانب"، من بينها صليبان معقوفان.

ويتولى جهاز أمن الدولة المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية التحقيقات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه لم يكن هناك أي شخص في المطعم وقت اندلاع الحريق ليلة الأربعاء/الخميس.

وأضافت أن الخسائر العينية تقدر بـ150 ألف يورو على الأقل.

وليس هناك دلائل تقود إلى معرفة الجناة حتى الآن، بحسب الشرطة.

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