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أعلنت خطوط "هاينان" الجوية الصينية، اليوم الخميس، أنه سيتم تعليق خط الطيران المباشر الوحيد بين برلين وبكين، حتى 28 مارس بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية الصينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية على هذا الخط ابتداء من، اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير الجاري، وحتى 28 مارس المقبل.

وأوضحت المتحدثة أن سبب ذلك هو فيروس كورونا الذي يطلق عليه رسميا حاليا اسم "سارس-كوف-2".

وأضافت المتحدثة أنه مطلوب من جميع الركاب المتضررين الاستعلام على موقع الشركة بشأن رحلاتهم.

يشار إلى أن خطوط "هاينان" تنطلق من ألمانيا من مطار برلين-تيجل فقط.