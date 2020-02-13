الصين تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا خلال يوم واحد بـ254 حالة

بكين تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1367 حالة وفاة ونحو 60 ألف مصاب.. كمبوديا تستقبل سفينة سياحية تحيطها مخاوف..وفيتنام تفرض حجرًا صحيًا على 10 آلاف شخص.. وبرشلونة تلغي المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل 254 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وهى أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس التنفسي المميت، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 1367 حالة ونحو 60 ألف مصاب.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد بلغ 1367 حالة بنهاية أمس بارتفاع 254 حالة عن اليوم السابق. وظهرت 15152 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي للصين ليصل إجمالي عدد الإصابات 59805 حالات، وفقا لوكالة رويترز.

وتعد هذه أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره، وكانت أحدث زيادة يومية في الوفيات في العاشر من فبراير وبلغت 103 أشخاص.

وفي أحدث إجراء لمحاولة وقف انتشار المرض، أعلنت السلطات الصينية إنها ستمنع عودة الأطفال إلى المدارس. وأغلقت العديد من المقاطعات المدارس حتى نهاية الشهر الجاري.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن السلطات أقالت جيانج تشاو ليانج أمين لجنة الحزب الشيوعي الحاكم في إقليم هوبي وما قوه شيانج رئيس لجنة الحزب في ووهان عاصمة الإقليم. ولم تذكر هذه التقارير سبب الإقالة لكنهما أكبر مسؤولين يجري عزلهما حتى الآن منذ بدء تفشي فيروس كورونا في ووهان في نهاية العام الماضي.

وفقد عشرات من مسؤولي الصحة في أنحاء البلاد وظائفهم بعد فشلهم في احتواء انتشار الوباء الذي يعتقد أنه نشأ في سوق للمأكولات البحرية في ووهان تشهد تجارة غير قانونية في الحيوانات البرية.

وتأتي الزيادة في الوفيات بعد يوم من إعلان الصين تسجيل أقل عدد من الإصابات في أسبوعين وهو ما عزز تكهنات أكبر مستشار صحي صيني بأن الوباء قد ينتهي بحلول أبريل المقبل.

وأعلن إقليم هوبي زيادة عدد المصابين بمقدار 14840 حالة أمس مقارنة مع 2015 حالة في جميع أنحاء البلاد أمس الأول، بعدما بدأ المسؤولون في الإقليم استخدام طريقة فحص بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر لرصد مؤشرات الإصابة بالفيروس.

وكان الإقليم يسمح فيما سبق بتأكيد الإصابة بالعدوى عن طريق اختبارات الحمض النووي الريبوزي وهو ما كان يستغرق أياما لمعرفة النتيجة.

وقالت لجنة الصحة في هوبي إن الفحص بالأشعة المقطعية الذي يكشف العدوى في الرئتين يساعد المرضى على تلقي العلاج بأسرع وقت ممكن ويحسن فرص الشفاء.

من جانبها، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات العدوى في الصين استقر لكن من السابق لأوانه القول إن الوباء يتباطأ.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف "هذا التفشي قد يذهب في أي من الاتجاهين".

واكتشفت المئات من الإصابات في أكثر من 20 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي، وتوفي شخصان جراء الإصابة بالفيروس خارج الصين واحد في هونج كونج والآخر في الفلبين.

وكان أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن سفينة قيد الحجر الصحي قبالة ميناء يوكوهاما الياباني حيث تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة على متنها أمس، ليرتفع العدد إلى 219 شخصا بين ركابها البالغ عددهم نحو 3700 شخص.

ورست السفينة السياحية (إم.إس وستردام) في كمبوديا بعدما رفضت تايلاند واليابان وتايوان وجوام والفلبين استقبالها خشية وجود مصابين بين الركاب وأفراد الطاقم برغم أن الفحوصات لم تثبت ذلك.

وفي كانبيرا، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس، إن بلاده ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي أسبوعا آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء فيروس كورونا.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي أن الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعيا. وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من فبراير الجاري.

وفي فيتنام، فرضت وزارة الصحة، أمس، حجرا صحيا على قرى تقع على بعد قرابة 40 كلم من العاصمة هانوي ويسكنها 10 آلاف شخص بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزراة في بيان: "سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا أن "الفترة الزمنية ... هي 20 يوما".

في سياق متصل، ألغت مدينة برشلونة الإسبانية، أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا. ويأتي ذلك بعد انسحاب عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت منظمة "جي اس ام ايه" للاتصالات التي تستضيف مؤتمر برشلونة إنها ألغت الحدث الذي كان من المزمع إقامته في الفترة من 24 إلى 27 من فبراير الجارى، على الرغم من تأكيدات من مسؤولي الصحة على المستوى المحلي والوطني بأنه سيكون آمنا.

وقال جون هوفمان الرئيس التنفيذي للمنظمة في بيان "ألغت جي.اس. ام.ايه المؤتمر العالمي للموبايل-برشلونة 2020 لأن القلق العالمي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، والقلق بشأن السفر، وظروف أخرى، يجعل من المتعذر على جي.اس.ام.ايه إقامة الحدث".

وجاء الإعلان عقب اجتماع أزمة لمجلس إدارة المنظمة بعد انسحاب أعضاء أوروبيين رئيسيين، من بينهم دويتشه تيليكوم وفودافون وبي.تي ونوكيا.