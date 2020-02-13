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عمليات بغداد تدعو المتظاهرين إلى عدم الاحتكاك بالقوات الأمنية

مظاهرات شعبية في بغداد
مظاهرات شعبية في بغداد
د ب أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:54 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:54 م
دعت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس، جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية والالتزام بمكان المظاهرات المخصص لهم في ساحة التحرير.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وزع مساء اليوم: "في تطور خطير تعرضت قواتنا الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير إلى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين باتجاه قواتنا الأمنية المتواجدة قرب الحاجز الفاصل بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، مما أدى إلى جرح عدد من قواتنا الأمنية تم إخلاءهم إلى المستشفيات مع استمرار قواتنا بواجباتها وهي تتعرض للوسائل العنيفة/ مولوتوف، قطع حديدية، كرات معدنية".

وأكدت قيادة عمليات بغداد: "أن رمي الرمانات الهجومية يعد عملًا إرهابيا يستوجب الرد وعلى الجميع أن يفهم أن ضبط النفس العالي الذي تتحلى به القوات الأمنية ليس ضعفا بل التزاما أمام أبناء شعبنا من المتظاهرين السلميين".

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