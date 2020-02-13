السفير المصري لدى تشاد: أطباء الأزهر خير سفراء للإنسانية

أكد سفير مصر لدى دولة تشاد السفير عمرو رفاعي ، أن أعضاء قافلة الأزهر الطبية خير سفراء للإنسانية، وخير من يرفع رسالة مصر عالية، وأن القافلة تقوم بجهد مضاعف حيث ينقل أطباؤها الخبرات إلى الكوادر الطبية التشادية.

وقال السفير المصري - وفقا لبيان صادر عن الأزهر الشريف اليوم الخميس - إن ما تقوم به القافلة رسالة نبيلة لتنمية العلاقات بين الشعوب والأشقاء، لافتا إلى مدى سعادة الشعب التشادي بالقافلة.

من جهته، أشاد الدكتور محمود صديق ، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل بالأزهر الشريف، بوجود السفير المصري وزيارته ومتابعته على مدار الساعة للقافلة، مبينًا أنه لا يدخر أي جهد في تذليل الصعوبات.

يشار إلى أن القافلة الأزهرية إلى تشاد تضم 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وستقوم القافلة بإجراء الكشف الطبي المجاني، بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توزيع الدواء لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة /أنجمينا/، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها داخل مصر وخارجها؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.