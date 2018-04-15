لبنان: إحالة إرهابي بتنظيم داعش حاول تفجير السفارة الأمريكية إلى المحكمة العسكرية

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، عنصرا إرهابيا من تنظيم (داعش) إلى المحكمة العسكرية؛ وذلك في قضية اتهامه بالتخطيط لتفجير السفارة الأمريكية في بيروت، وتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية.

وتضمن قرار الاتهام الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أن المتهم إبراهيم السالم، والذي يحمل الجنسية السورية، ينتمي إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وأنه قام بالتحضير ومباشرة إعداد عبوات ناسفة وشراء المواد الكيماوية لها وإجراء التجارب عليها.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم كان بصدد شراء طائرة من دون طيار (درون)؛ لوضع العبوة بداخلها وتفجيرها فوق مقر السفارة الأمريكية بمنطقة عوكر، مستهدفا قتل أكبر عدد ممكن ممن يتواجدون داخل السفارة.

كما تضمن قرار الاتهام 20 متهما آخرين يحملون أيضا الجنسية السورية، أسندت إليهم سلطات التحقيق القضائية العسكرية التحريض على ارتكاب الجرائم التي كان يخطط لها، ويعمل على تنفيذها الإرهابي إبراهيم السالم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة.