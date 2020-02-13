كوريا الجنوبية تحذر من تمييز سلبي ضد الطلبة الصينيين في بلادها بسبب فيروس كورونا

قالت نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية وزيرة التعليم الكورية الجنوبية "يو أون-هيه" اليوم الخميس إن "جميع الطلاب الصينيين الذين تم تسجيلهم في الجامعات الكورية الجنوبية، هم طلابنا ويتمتعون بحماية الحكومة والجامعات".

جاء ذلك في سياق تصريحات للوزيرة الكورية الجنوبية، دعت خلالها الجامعات إلى بذل الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كورونا 19).

وحثت يو الجامعات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - على بذل المزيد من الجهود؛ لمنع التمييز السلبي ضد الطلاب الصينيين أو رفضهم، قائلة إن "إدارة الطلاب الأجانب الذين دخلوا البلاد، بدأت قبل أسبوعين، ولم تكن هناك أية مشاكل حتى الآن"، مضيفة أن الحكومة ستتعاون مع الجامعات في إدارة وحماية الطلاب الأجانب الذين سيدخلون البلاد في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تقوم يو بزيارة تفقدية إلى جامعتي "سونج جيون جوان" و"كيونجهي" بعد ظهر اليوم للاطلاع على أوضاع الحجر الصحي في المساكن الجامعية.