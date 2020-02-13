فيتنام تفرض حجرا صحيا على 10 آلاف شخص لمواجهة تفشي كورونا المستجد

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم- "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي. والفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما".

وكانت فيتنام قد أعلنت عن إصابة 15 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها خمس حالات في سون لوي.

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الخميس، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبذلك يكون إجمالي عدد المتوفين من الفيروس قد وصل إلى 1355 شخصا على الأقل، فيما وصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.

وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، حيث تقع مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، حدوث 14840 إصابة جديدة في المقاطعة وسط الصين.