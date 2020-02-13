أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لافتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، السبت المقبل، حيث يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضاري متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة واستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية.

وذكرت الداخلية في بيانها أنه تقرر نقل وحدات تراخيص المركبات "وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، والمقرر افتتاحه وبدء العمل به اعتبارًا من السبت المقبل، بدلًا من مواقعهم الحالية".

وأعلنت أن مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.

وتابعت: "أنه تيسيرًا على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على 3 طوابق يخصص الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكًا بكل وحدة.

ويأتي ذلك بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويسحب المواطن رقم إلكتروني يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع شبابيك لنيابات المرور المختصة في ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى وجود كافيتريات لخدمة المترددين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، فضلًا عن أن المجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.