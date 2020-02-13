مرصد الإفتاء: الضربات الاستباقية للداخلية ضد أوكار الجماعات الإرهابية تقضي على أوهام تنفيذ مخططاتها الشيطانية

أ ش أ

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقوات الشرطة من نجاحها في توجيه الضربات الاستباقية لأوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية يقضي تمامًا على أوهام وخرافات تلك الجماعات في تنفيذ مخططاتها وأهدافها الخبيثة ومحاولاتها المستميتة لنشر الخراب والدمار في مختلف ربوع البلاد.

وثمَّن مرصد الإفتاء - في بيان اليوم الأربعاء - ما قام به رجال الشرطة البواسل من توجيه ضربات موجعة لأوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مدينة العريش وسيناء الحبيبة وكافة ربوع الوطن، وكان آخرها ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانها الرسمي من استهداف وكر للإرهابيين في منطقة العريش، وأسفرت الجهود عن مقتل 17 إرهابيًّا وضبط متفجرات وأسلحة وذخيرة قبل تنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مرصد الإفتاء ببسالة وشجاعة جنودنا الأبطال من رجال الجيش والشرطة الذين يتصدون بشجاعة فائقة للعناصر الإرهابية ويقضون على أوهامها ومؤامراتها بروح وطنية فدائية عالية، وعين ساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، فلله در جنودنا الأبرار الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله تعالى وتراب وطننا الغالي مصر.

وأضاف المرصد أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وتنفيذ المخططات والأجندات الخارجية، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لمصرنا الغالية.

ودعا مرصد الإفتاء جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم جهود القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما المستمرة ضد جماعات الغدر والضلال والإرهاب.

وأشار المرصد إلى أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

يذكر أن قوات الشرطة نجحت في استهداف وكر للإرهابيين بمنطقة العريش، وأسفرت الجهود عن مقتل 17 إرهابيًّا وضبط متفجرات وأسلحة وذخيرة قبل تنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة القادمة، وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه استمرارًا لجهودها المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش بمنطقة العبيدات بثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية. وتم استهداف منطقة اختباء الإرهابيين وتبادل إطلاق النيران؛ مما أسفر عن مصرع 17 إرهابيًّا.



