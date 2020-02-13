أعلنت الحكومة الإسبانية عن دعمها وتضامنها مع جميع الأشخاص الذين تضرروا جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الصين.

وأكدت الحومة الإسبانية -وفق بيان صادر عن السفارة الإسبانية في القاهرة، اليوم- أن قرار إلغاء مؤتمر المحمول العالمي (MWC) لا يرجع لأي أسباب تتعلق بالصحة العامة في إسبانيا.

كما أعربت الحكومة الإسبانية عن أسفها لقرار الإلغاء الذي أعلن عنه رسميا صباح اليوم، مرحبة -في الوقت نفسه- بقرار الهيئة المنظمة للمؤتمر الذي تؤكد فيه التزامها بمواصلة عقد هذا الحدث الهام في مدينة برشلونة خلال الدورات المقبلة، قائلة: "إنه خبر رائع للمدينة ولإقليم كتالونيا ولإسبانيا أيضا".

ومن خلال المعلومات التي نشرت اليوم ووفقا لآراء الخبراء، أوضحت الحكومة الإسبانية أنه لا توجد أسباب تتعلق بالصحة العامة تمنع عقد مثل هذه الفعاليات في البلاد، متابعة: "إسبانيا تحظى بمنظومة صحية وطنية للرعاية الشاملة، مشهود لها على مستوى العالم، توفر كل الضمانات الصحية في مواقف مثل التي نشهدها الآن".

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها استوفت دوما توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي لم تفرض إلى اليوم أي قيود سواء على حركة انتقال الأفراد أو البضائع، وهذا ما حرص منظمو مؤتمر المحمول العالمي على التأكيد عليه.

يذكر أنه في إسبانيا تم تأكيد حالتي إصابة إيجابيتين فقط بفيروس كورونا بين حالات مرضى مازالوا لم تظهر عليهم أعراض المرض، وقد انتقلت إليهم العدوى خارج حدود البلاد. وبالفعل فإن نحو 20 مواطنًا إسبانيًا قدموا من إقليم ووهان الصيني، صُرح لهم اليوم بالخروج من مستشفى "جوميث أويا" بمدريد، بعد الفترة التي قضوها في الحجر الصحي. ولم يستجد أي طارئ آخر، كما يعتبر مستوى التأهب في إسبانيا منخفضًا.

وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أن مسئولي الصحة سيواصلون عملهم من أجل تقديم الضمانات اللازمة في مجال الصحة العامة، معربة للهيئة المنظمة وجميع السلطات المعنية بتنظيم مؤتمر المحمول العالمي عن تقديرها لهم على جهدهم وعزمهم على استمرار انعقاد هذا الحدث في برشلونة، حيث يعد المؤتمر الأبرز عالميا في هذا المجال، مشددة على التزامها الكامل لكي يتحقق ذلك خلال السنوات المقبلة.

كان منظمو المؤتمر العالمي للهواتف النقالة "MWC 2020" أعلنوا، اليوم، إلغاء المؤتمر الذي كان من المفترض أن يعقد في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري في برشلونة بإسبانيا، وذلك على خلفية انسحاب العديد من الشركات؛ بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أورده موقع "جي إس إم إرينا" التقني.

وكانا فيسبوك وإنتل قد أعلنتا، أمس، انسحابهما من المؤتمر العالمي، وذلك بعد انسحاب شركات (أمازون، وإل جي للإلكترونيات، وسوني، وإريكسون، ونفيديا). وبررت جميع الشركات انسحابها بالمخاوف من فيروس كورونا.

وبحسب الموقع، فقد اعتذرت، اليوم، أيضاً شركة "TCL" الصينية، كما أعلنت شركة "فيفو" الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أنها ستنسحب، قائلة إن "صحة وسلامة موظفينا والجمهور من أهم أولوياتنا".

ويعد مؤتمر الهواتف العالمي أكبر فعالية عالمية تجمع الشركات المتعلقة بالاتصالات وتقنياتها المختلفة كالجوالات والأجهزة اللوحية وغيرها، ورفضت إدارة المؤتمر التعليق لوسائل الإعلام الإسبانية حول أي اجتماعات داخلية حيث يحضر المؤتمر سنوياً أكثر من 100 ألف شخص، بمن فيهم 6 آلاف شخص يسافرون من الصين، وتشارك فيه آلاف الشركات، وفقاً لإدارة المؤتمر. وقد أعلنت الإدارة أن أكثر من 2800 عارض ما زالوا يخططون للمشاركة.