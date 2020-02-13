الشرطة العراقية تصد هجوما لتنظيم داعش في صلاح الدين

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أعلنت الشرطة العراقية صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع حقول علاس النفطي شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت الشرطة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس- إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش " الإرهابي في قاطع حقول علاس النفطي في قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين.

وأوضحت أن الهجوم جاء من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الإرهابي لاستهداف الحقول النفطية الموجودة في جبال علاس.

وأضاف البيان أن شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت الهجوم دون أي خسائر مما أدى إلى انسحاب الإرهابيين.