4 مساجد غربي ألمانيا تتلقى تهديدا بوجود قنبلة في يوم واحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة المحلية غربي ألمانيا، صباح اليوم الخميس، أنه تم إخلاء مسجد آخر في ولاية شمال الراين-فيستفاليا مساء أمس الأربعاء على خلفية تلقي رسالة تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت الشرطة صباح اليوم أن مسجدا في مدينة بيلفلد تلقى تهديدا أيضا.

يذكر أنه تم إخلاء ثلاثة مساجد بعد ظهر أمس الأربعاء في مدن إيسن وأونا وهاجن بالولاية ذاتها بعد تلقي ثلاثة تهديدات بوجود قنابل بالمساجد.

وفي مدينة بيلفلد، لاحظ مسؤولون بالمسجد مساء أمس رسالة بريد إلكترونية مجهولة تتضمن تهديدا وأبلغوا الشرطة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وتم إخلاء المسجد، ولم تعثر الكلاب البوليسية على أية متفجرات في مسجد بيلفلد، مثلما مع المساجد الثلاثة الأخرى أمس.

ويحقق جهاز أمن الدولة في بيلفلد في الواقعة.