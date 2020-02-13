السفارة الروسية باليابان: لا يوجد مصابين روس بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الموبوءة

طمأنت السفارة الروسية لدى اليابان، اليوم الخميس، المواطنين الروس بعدم وجود أي مواطن روسي بين المصابين بفيروس "كورونا المستجد" على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة في اليابان، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت السلطات اليابانية قررت البدء في عملية إجلاء المسنين من السفينة ، غدا الجمعة، أي قبل انتهاء مدة الحجر الصحي المحددة يوم 19 فبراير، حيث سيشمل قرار الإجلاء الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ80 سنة، والذين يفوق عددهم الـ200 شخص على متن "دايموند برنسيس".

ووصل عدد الأشخاص المصابين بالفيروس على متن السفينة السياحية حتى اليوم إلى 219 شخصا.. ووضعت السفينة السياحية "دايموند برنسيس" (أميرة الألماس) في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل في الثمانين من عمره بالفيروس كان على متنها ونزل في هونج كونج.