الرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق سلام مع طالبان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أصبحت قريبة للغاية من توقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية.

وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- إن هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية، لافتا إلى أن هذا ما سيتم التأكد منه خلال الأسبوعين المقبلين.

ودخلت طالبان والولايات المتحدة في مفاوضات استمرت نحو عام وكانتا على وشك إصدار إعلان في سبتمبر 2019 عندما أعلن ترامب فجأة أن العملية "ماتت"، وعزا ذلك إلى الهجمات العنيفة التي تشنها الحركة.

واستؤنفت المحادثات بين الجانبين لكنها أوقفت مؤقتا مرة أخرى في أعقاب هجوم بالقرب من قاعدة بإغرام العسكرية التي يتمركز فيها جنود أمريكيون.