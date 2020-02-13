أعلنت شركة "أيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية والعسكرية، اليوم الخميس، تسجيل خسائر صافية خلال العام الماضي بسبب دفع مليارات الدولارات كغرامات في اتهامات الفساد التي وجهت إليها.

وذكرت الشركة أن صافي خسائرها المجمعة خلال العام الماضي بلغت 1.36 مليار يورو (1.49 مليار دولار)، في حين بلغت إيراداتها في العام الماضي 70.5 مليار يورو. وكانت الشركة قد سجلت في 2018 أرباحا صافية بقيمة 3 مليارات يورو.

كانت أيرباص -الموجود مقرها الرئيسي في مدينة تولوز الفرنسية- قد وافقت على دفع غرامات بقيمة 3.6 مليار يورو لتسوية تحقيقات فساد ورشوة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد التوصل لاتفاق مع السلطات.

كانت تحقيقات الفساد التي استمرت سنوات قد شكلت ضغطا قويا على الشركة الأوروبية خلال الفترة الماضية.

يذكر أن التحقيقات قد بدأت نتيجة إعلان الشركة بشكل طوعي عن وجود هذه المخالفات. وشملت التحقيقات، أمورا عديدة منها الاشتباه في تقديم رشوة للحصول على عقود لبيع طائرات مدنية وأقمار صناعية.