رئيس مفوضية السلام بالسودان: نسعى لتحقيق السلام على أرض الواقع

قال رئيس المفوضية القومية للسلام بالسودان، سليمان الدبيلو، إن المفوضية تُولي السلام اهتمامًا خاصًا، وتسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، عبر عدد من الآليات المهمة، وفي مقدمتها مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة، والمؤتمرات وورش العمل، خاصة في مناطق النازحين.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر المفوضية في الخرطوم، مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد من كبار المسئولين السودانيين، من بينهم عضوا مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، ومحمد حسن ادريس، والأمين العام لمجلس السيادة، اللواء أسامة الصديق جادالله، فضلا عن ممثلي البعثات الديبلوماسية، والمنظمات الدولية، وقيادات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة.

وأشاد الدبيلو بالدعم، الذي تقدمه الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى التعاون القائم بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد متطلبات التنمية وسبل توطين النازحين واللاجئين.

من جانبها، أكدت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، في كلمة في حفل الافتتاح، أن إحلال السلام ظل وسيظل الهدف الأول للحكومة الانتقالية،موضحة أن إنشاء المفوضية يجسد إرادة السودان، حكومة وشعبا، في إنهاء معاناة النازحين واللاجئين وعودتهم إلى أوطانهم.

وأشادت عضو مجلس السيادة، بالدعم الذي يقدمه أصدقاء السودان من المجتمع الدولي، الذي يمثل سندا للحكومة لتجاوز أزماتها.