شوقي يكرم المعلمين المشاركين بمؤتمر «تعزيز التعلم بالشرق الأوسط وأفريقيا»

كرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولى، اليوم ، عددًا من المعلمين وقيادات المدارس المتميزين، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع البنك الدولي، بالقاهرة خلال الفترة من 13-14 فبراير الجاري.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشكر للمكرمين وهم "حنان حروب من فلسطين، وإيمان دياب من مصر، وسلوى العازمى من الكويت، وعبد القادر إسماعيل من كينيا، واديسانيا ابينوبا نيجيريا"، مؤكدًا أن المعلم صاحب رسالة ووظيفته غير تقليدية، كما وجه الشكر لمديري المدارس الذين يمثلون نماذج رائعة.

من جهة أخرى وفى جلسة بعنوان "كيفية تعزيز التعلم: الدور الفعال للمعلمين وقيادات المدارس فى المستوى الأساسي"، تحدث حسين إبراهيم الحمادى وزير التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن المعلم فى الإمارات، قائلًا: إنه هو الأساس ونهتم بتطوير مهارات وجدارات المعلم كما نهتم بترخيص مزاولة المهنة للمعلم وفق معايير محددة، ونقيم مهارات المعلمين ومنها تمتعهم بثقافة التسامح، كما تم إنشاء مراكز تدريب ورفع كفاءات المعلمين.

من جهته، استعرض السيد غابرييل ماثينجى نائب مدير لجنة خدمة المعلمين بكينيا، عملية تطوير المعلمين في بلاده من خلال التعاون مع نقابة المعلمين لتحسين الأداء، مع التركيز على تطوير الإدارة المدرسية .. مشيرا الى وجود - في الوقت الحالي - نظام تقييم لأداء المدرس والإدارة بالإضافة إلى تطوير معايير الأداء المرغوب فيه من المدرس.

وتحدثت السيدة نينى فاتو ديالو الأمين العام لوزارة التعليم الوطني ومحو الأمية بغينيا، حول تجربة المناهج القائمة على المجتمع وتأثيرها من خلال العلاقة بين المنزل والمدرسة، كما تحدثت حول الأطفال وإعدادهم لمواجهة التحديات والقدرة على حل المشكلات.

من جانبه قال الدكتور حسام زمان رئيس لجنة تقييم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، إنه تم دمج كل المؤسسات مثل لجنة تدريب المعلمين والتدريب في لجنة واحدة فى البرنامج الوطني لبناء التعلم، ونهتم بدور المعلم فى تطوير أداء الطالب من خلال أنشطة عملية، ..مؤكدًا على دور القيادة المدرسية، وتبادل الخبرات.

وأشار الدكتور أغستين بوريس المدير الإقليمي لمؤسسة فاركى إلى أنه تم إعداد برنامج لتدريب مديري المدارس وتحديد ما تحتاجه مدارسهم، مؤكدًا أهمية التواصل بينهم لتبادل الخبرات والتجارب، والسماح لهم بتكوين شبكة من التواصل الفعال والسريع لما لها من تأثير إيجابي، مشيرًا إلى الاهتمام بالقيم فى التعليم.