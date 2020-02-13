ذكرى سيئة للإسماعيلي في الدور نصف النهائي للبطولات العربية

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يدخل الإسماعيلي مباراة قوية وهامة أمام الرجاء المغربي مساء الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وتعتبر نسخة العام الحالي من البطولة العربية هي الخامسة التي تشهد مشاركة الإسماعيلي في الدور نصف النهائي من البطولات العربية، إذ سبق وتأهل الفريق لهذا الدور في 4 مناسبات سابقة، نجح خلالها مرة وحيدة في التأهل للنهائي.

وفيما يلي تاريخ مشاركات الإسماعيلي في الدور نصف النهائي بالبطولات العربية:

-المشاركة الأولى: البطولة الثامنة لأبطال الدوري 1992

خسر الإسماعيلي بهدف دون رد من العربي القطري.

– المشاركة الثانية: البطولة الثامنة أبطال الكؤوس 1997

أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس وخسر الإسماعيلي 1-2 من الشباب السعودي بعد وقت إضافي، أحرز الأهداف سعيد العويران د44 وفؤاد أنور (هدف ذهبي) – محمد صلاح أبو جريشة د86.

–المشاركة الثالثة: دوري أبطال العرب 2004/2003

أقيم اللقاءان في بيروت المباراة الأولى يوم 23 يونيو 2004 وفاز الإسماعيلي 2-0 على الهلال السعودي أحرز الأهداف عمر جمال د35 وهدف عكسي من عبد الله الشريدة د64

المباراة الثانية يوم 25 يونيو 2004 وخسر الإسماعيلي 2/1 أحرز الهدف الوحيد عمر جمال د29.

وفي هذه البطولة خسر الإسماعيلي في النهائي أمام الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

– المشاركة الرابعة: دوري أبطال العرب 2013/2012

اصطدم الإسماعيلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، اللقاء الأول أقيم 12 مارس 2013 وانتهى سلبيا بدون أهداف.

اللقاء الثانى كان 2 أبريل 2014 وانتهى بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليفوز اتحاد العاصمة 4-3 .

سجل الإسماعيلي 3 ركلات ترجيحية بواسطة عمرو السولية وجون أنطوي ومحمود متولي وأهدر أحمد خيري وأيمن المحمدي، وسجل لاتحاد العاصمة كل من سعيد تيدجار وبوشامة ومفتاح وبن موسى وأهدر دهام.