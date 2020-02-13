 «فرانس برس»: هجوم صاروخي على قاعدة يتمركز فيها أميركيون شمال العراق - بوابة الشروق
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«فرانس برس»: هجوم صاروخي على قاعدة يتمركز فيها أميركيون شمال العراق


نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 8:21 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 8:21 م

أفادت «فرانس برس»، بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة يتمركز فيها أميركيون شمال العراق.


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