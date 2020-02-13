بعد تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهم إساءة استغلال السلطة وممارسة الضغوط على الحكومة الأوكرانية، بدأ ترامب هجوماً شرساً على كل من أدلى بشاهدته ضده.

وقالت صحيفة (politico) الأمريكية التي تصدر من العاصمة واشنطن، إن عملية تطهير الشهود قد بدأت.

ففي غضون أيام، طرد الرئيس الأمريكي اثنين من أهم الشهود في التحقيق ضده، هما السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، والكولونيل ألكساندر فيندمان كبير مسؤولي الشؤون الأوكرانية في مجلس الأمن القومي.

- جورودون سوندلاد

ووفقاً لصحيفة (politico) فقد كانت شهادة سوندلاند لعنة. سوندلاند الذي تبرع بمليون دولار لحملة ترامب، كلف من قبل ترامب بتنسيق سياسة أوكرانيا إلى جانب وزير الطاقة ريك بيري والمبعوث الأوكراني كورت فولكر.

وقال سوندلاند للمشرعين إنه أصبح يعتقد أن ترامب حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا التي تعتمد على الدعم الأمريكي في الحرب مع روسيا، لإجبارها على تعزيز آفاقه السياسية.

وشكلت هذه المزاعم الأسس لمادتي المحاكمة التي أقرها مجلس النواب، وهي أن ترامب أساء استغلال سلطته في تنظيم عمل فاسد مع أوكرانيا.

ونقلت شبكة (NBC) أقوال جوردون: "لقد أبلغت أن الرئيس يعتزم عزلي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أنا ممتن للرئيس ترامب لأنه منحني الفرصة للعمل معه، وللوزير بومبو من أجل دعمه المستمر، وللمحترفين الاستثنائيين والمتفانين في بعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، أنا فخور بإنجازاتنا، عملنا هنا كان أبرز ما في حياتي المهنية".

- ألكساندر فيندمان

انتقم ترامب بشدة فلم تطله الانتقامات فقط، بل طالت أخاه كذلك.

فوفقاً لصحيفة (politico) قال ديفيد بريسمان أحد محامي فيندمان، إن الإطاحة به كانت بمثابة انتقام سياسي واضح لدوره في التحقيق في قضية العزل.

وأشار ديفيد إلى أن شقيق ألكساندر التوأم، "يفجيني" الذي يعمل محامياً في مجلس الأمن القومي، قد تم عزله من منصبه وخرج من البيت الأبيض إلى جانب شقيقه.

وأخبر ألكساندر المشرعين في نوفمبر الماضي، أنه كان لديه مخاوف عميقة من موقف ترامب تجاه أوكرانيا، وخاصةً خلال مكالمة هاتفية في 25 يوليو، ضغط فيها ترامب على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق في أمر منافسيه الديمقراطيين، بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.

- الشهود الآخرين

ولم ينتقم ترامب من جورودون وأكساندر فقط، بل إن هناك شهود آخرين قد تمت الإطاحة بهم، جنيفر ويليامز، مساعد سابق لنائب الرئيس مايك بينس التي أدلت بشهادتها مع فيندمان ضد ترامب، انتقلت إلى وظيفة جديدة في القيادة المركزية الأمريكية، وفقاً لرويترز.

كما ترك بيل تايلور، كبير مبعوثي الولايات المتحدة السابق إلى أوكرانيا، منصبه الشهر الماضيين، وتوجه إلى صحيفة واشنطن بوست للتهكمه على الوزير ببومبو.

وكذلك ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا، التي أطاح بها ترامب وسط حملة تشويه سمعتها من قبل حلفائه.