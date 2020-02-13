أنصار البيئة ينتقدون استثمارات الاتحاد الأوروبي في مشاريع الغاز

(د ب أ

أقر البرلمان الأوروبي استثمارات في مشاريع للبنية التحتية خاصة بالغاز بمليارات من اليوروهات اليوم الأربعاء، ما تسبب في انتقادات من انصار حماية البيئة لتعارض ذلك مع أهداف المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي المعترف بها.

صوتت أغلبية من نواب الاتحاد الأوروبي لصالح ما يطلق عليها المشاريع ذات المصالح المشتركة للمفوضية الأوروبية وهي قائمة من مشاريع البنية التحتية عبر الحدود التي تربط شبكات الطاقة المحلية في الاتحاد الأوروبي.

وتم تمرير المقترح رغم المعارضة الواسعة من جانب نواب حزب الخضر واليساريين المتطرفين الذين انتقدوا المزيد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري ووصفوه بأنه مضر للبيئة.

وكانت المفوضية الاوروبية السابقة قد طرحت القائمة في تشرين أول/أكتوبر الماضي. ومن حينها تولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين طرح خطة طموحة لخفض انبعاثات الكربون.

وبموجب القائمة الجديدة، جرى تخصيص نحو 29 مليار يورو (6ر31 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب لـ32 مشروع غاز جديد، حسبما قال حزب الخضر الأوروبي في بيان واصفا هذا بانه "تعارض غير معقول" مع طموحات المناخ الخاصة بالتكتل.

وتستشهد المجموعة على سبيل المثال بمحطة كرواتية للغاز الطبيعي الأمريكي المسال، الذي يتم الحصول عليه من خلال تقنيات تكسير مثيرة للجدل، وهذه المحطة مؤهلة للحصول على تمويل.

ودعت إيستر بولندورف من شبكة العمل المناخي المعنية بالدفاع عن البيئة، الاتحاد الأوروبي لتغيير قواعده الخاصة باختيار المشاريع.

وقالت بولندورف: "في حين أنه غالبا ما يزعم أن الغاز وقود من شانه خفض انبعاثات غازات الدفيئة ويبشر بمستقبل خال من الانبعاثات ، فإنه مصدر طاقة مثير للتلوث ويقوض التزامات المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

ينتج الغاز مقدار أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالوقود ويعتبر وسيلة حيوية للتحول إلى مصادر الطاقة ذات الانبعاثات القليلة.

غير أن المعارضين يقولون إن المشاريع التي تقام حاليا سوف تمهد الطريقة لعقود من الاستخدام وهو ما يتعارض مع جهود الاتحاد الأوروبي للقضاء على كل الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.