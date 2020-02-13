 فيديو.. هكذا سيحتفل الصينيون بعيد الحب في منبع «كورونا» - بوابة الشروق
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فيديو.. هكذا سيحتفل الصينيون بعيد الحب في منبع «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 11:39 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 11:39 م
عرضت فضائية «العربية» تقريرًا عن طريقة احتفال الصينيين بعيد الحب، غدًا الجمعة، في دولة الصين منبع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

ومن المقرر أن تغلق مدينة هوانج جانج الصينية كل التجمعات السكانية، في الـ14 من فبراير، يوم عيد الحب؛ خوفًا من تفشي الفيروس بين المحتفلين بالعيد.

وعرضت المحلات ورودها مرفقة بـ«كمامات»، على أمل أن يطرق المشترون أبوابها؛ حيث أصبحت الروبوتات هي من توصل الأطعمة إلى المنازل، وتساعد المصابين في المستشفيات.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس، أكثر من ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 46 ألف إصابة.


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