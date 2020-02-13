في مثل هذا اليوم - 14 فبراير، وفي عام 1945 كانت الولايات المتحدة والسعودية، على موعد ببدء لقاءات القمة بمستواها الرفيع، وذلك بلقاء الملك عبد العزيز آل سعود للرئيس الأمريكي روزفلت على متن المدمرة الأمريكية "كوينسي"، والتي كانت متواجدة بالبحيرات المرة قرب مدينة السويس.

بدأت بعدها العلاقات الدبلوماسية بمستواها الرفيع، وشراكة استراتيجية طويلة بين البلدين في المحافل المختلفة.

وعلى مدار 7 عقود، زار عدد من الرؤساء الأمريكيين، المملكة العربية السعودية، وصاحبت بعض تلك الزيارات بعد اللقطات الملفتة نستعرضها في التقرير التالي:

- كينيدي.. زار الملك سعود بمنتجع نقاهته بفلوريدا!

أجرى الملك سعود، جراحة بأحد مستشفيات ولاية فلوريدا الأمريكية في 1962، وبعد العملية توجه الملك إلى منتجع بالم بيتش بفلويدا، وتحرك جون كينيدي بطائرته من واشنطن لفلوريدا حرصا على الاطمئنان على صحة الملك.

- بوش الأب.. غزو الكويت عجل بلقائه بالملك فهد في جدة

بعد تحرك قوات صدام حسين لغزو الكويت في أغسطس 1990، تحركت الدول العربية والولايات المتحدة لمنع هذا العدوان على الدولة الشقيقة، وذلك بإعلان التحالف الدولي والذي شاركت السعودية بآلاف من الجنود ليكونوا ضمن قوات هذا التحالف.

ومع بداية العمليات العسكرية، استقبل الملك فهد بن عبدالعزيز، الرئيس جورج بوش الأب في جدة في نوفمبر 1990.

- جورج بوش.. ارتفاع أسعار النفط دفعه لزيارة المملكة!

إن اللقائين اللذين جمعا الملك عبدالله وبوش، حين كان لا يزال الملك عبدالله وليا للعهد، إبان حكم الملك فهد، في تكساس عامي 2002 و2005، مهد الطريق إلى علاقة ممتدة مع العاهل السعودي.

ولكن لم يقم بوش قبل يناير 2008، بزيارة المملكة السعودية، ولكن مع بدايات الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، قام بوش بجولة خليجية شملت المملكة السعودية لبحث سبل تخفيض أسعاره.

وتم تقليد بوش بأرفع الأوسمة السعودية وهو قلادة الملك عبد العزيز آل سعود.

- أوباما.. زيارات عديدة للملكة وألغي زيارة للهند لتقديم العزاء في الملك عبد الله!

تميزت فتر حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، كانت في أفضل حالاتها، وتمثل ذلك في لقاءات متعددة بين أوباما والملك عبد الله، ومن أبرزها: لقائهما بقمة العشرين في أبريل 2009 والتي صاحبها لقطة لافته بإنحناء أوباما لتحية الملك عبدالله.

تبعها بعد شهرين زيارة رسمية للملكة السعودية، وتم تقليد أوباما بقلادة الملك عبدالعزيز أرفع الأوسمة السعودية تعبيرا عن عمق الشراكة بين البلدين.

آخر مشهد جمع أوباما بالملك عبدالله، كان برحيل الملك عبدالله في يناير 2015، ونعى أوباما الملك الراحل ووصفه بـ"القائد الصادق والشجاع"، ثم ألغى زيارته التي كانت مقررة للهند ليقدم العزاء ويلتقي بالملك سلمان الذي خلف الملك عبدالله.

وكانت الزيارة الأخيرة لأوباما في أبريل 2016 تزامنا مع قمة التعاون الخليجي بالرياض.

- ترامب.. توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة ورقص العرضة!

بعد أقل من 4 أشهر من توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، بدأ ترامب زيارته للمملكة العربية السعودية في مايو 2017.

وشهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات المشتركة، بلغت 34 عقدا بقيمة إجمالية تخطت 380 مليار دولار.

ولاقى ترامب استقبالا حافلا في الرياض، كما تسلم قلادة الملك عبدالعزيز، وعقدت قمة ثنائية بين الملك سلمان بن عبدالعزيز وترامب للتباحث بشأن قضايا مشتركة أبرزها التهديد الإيراني لاستقرار الشرق الأوسط.

ومن اللقطات البارزة في الزيارة لقطة مشاركة ترامب للملك سلمان في رقص "العرضة النجدية"، وهي أحد الرقصات الشعبية والتراثية بالمملكة.

واختتمت الزيارة بحضور الرئيس ترامب للقمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتي شهدت افتتاح الملك سلمان للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف بمشاركة ترامب والرئيس السيسي.