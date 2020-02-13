بروكلين نتس يوقف سلسلة انتصارات تورنتو رابتورز في دوري السلة الأمريكي

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توقفت سلسلة انتصارات فريق تورنتو رابتوز عند 15 مباراة وذلك عقب خسارته 101 - 91 امام فريق بروكلين نتس مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كاريس ليفيرت 20 نقطة لفريق نتس، الذي أوقف سلسلة هزائمه التي استمرت لست مباريات أمام رابتورز، وتضمنت أيضا الخسارة يوم السبت الماضي في تورنتو.

وأضاف جو هاريس 19 نقطة وسبنسر دينويدي 17 نقطة وصنع تسع لفريق نتس.

وسجل سيرج إيباكا 28 نقطة وتسع متابعات لفريق رابتورز بعدما غاب عن الفريق في المباراة الماضية، وسجل فريد فانفليت 22 نقطة فيما سجل كيلي بوري 12 نقطة وصنع 12 وسجل 11 متابعة.

وفي مباراة أخرى، سجل تريستان تومسون 27 نقطة و11 متابعة، وأضاف لاري نانسي جونيور 23 نقطة ليقودا كليفلاند كافالييرز للفوز على أتالانتا هوكس 127 - 105.

وبهذا الفوز كسر فريق كافالييرز سلسلة الخسارة التي استمرت لـ12 مباراة على أرضه.

وكان كليفلاند خسر في المباراة الماضية أمام لوس أنجليس كليبرز 92 - 133 يوم الأحد الماضي وخسر 13 مباراة من أصل 14.

وبدأ نانسي المباراة بدلا من المصاب كيفن لوف، واستطاع أن يسجل 12 متابعة.

وسجل أندريه دروموند 14 نقطة و15 متابعة لفريق كافالييرز، فيما سجل تراي يونج 27 نقطة وصنع 12 لفريق هوكس.

وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على ديترويت بيستونز 116 - 112 وإنديانا بيسرز على ميلواكي بكس 118 - 111، وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 114 - 96.

كما فاز، ممفيس جريزليس على بورتلاند ترايل بليزيرز 111 - 104 وشارلوت هورنيتس على مينيسوتا تمبرولفز 115 - 108، ودالاس مافريكس على ساكرامنتو كينجز 130 - 111.

وفاز أيضا، يوتا جاز على ميامي هيت 116 - 101، وفينيكس صنز على جولدن ستيت واريورز 112 - 106 ولوس أنجليس ليكرز على دنفر ناجيتس 120 - 116.