 مقتل وإصابة 14 عراقيا في هجوم بمحافظة ديالي - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 14 عراقيا في هجوم بمحافظة ديالي

د ب أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:25 ص | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:25 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بمقل شخصين وإصابة 12 آخرين بهجوم ارهابي في مدينة خانقين بمحافظة ديالى / 57 كم شمال شرقي بغداد /.

ونقل موقع (السومرية نيوز) اليوم عن المصدر قوله إن "عناصر ارهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين، وأثناء إخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.


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