السلطات الأسترالية تعلن احتواء جميع حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق الأسترالية أن جميع حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز - التي تحملت العبء الأكبر من الحرائق في الآونة الأخيرة - "تم احتواؤها" للمرة الأولى منذ اندلاعها في سبتمبر.



وقالت هيئة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز اليوم الخميس أنه كان "موسم حرائق صادما ومرهقا ومزعجا للغاية حتى الآن".



وقال روب روجرز، نائب مفوض الهيئة، عبر تويتر اليوم الخميس: "بعد موسم حرائق مدمر حقا لكل من رجال الإطفاء والسكان الذين عانوا خلاله كثيرا ... جميع الحرائق تم احتوائها في نيو ساوث ويلز، وهذا خبر عظيم".



واجتاحت ظروف الطقس القاسية والفيضانات العارمة والأمطار القياسية الولاية الساحلية شرقي أستراليا منذ الأسبوع الماضي، لكنها ساعدت أيضا في إخماد عدد من أكبر الحرائق، بما في ذلك حرائق بلغت مساحتها نصف مليون هكتار.



وشهدت نيو ساوث ويلز، احتراق 4ر5 مليون هكتار من الأراضي خلال موسم الحرائق. وتوفي 25 شخصا، من بينهم ستة رجال إطفاء، كما دمرت الحرائق 2439 منزلا.