وزير خارجية اليونان يؤكد رفض بلاده التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد وزير خارجية اليونان نيكولاوس ديندياس، اليوم الخميس، رفض بلاده التدخل الأجنبي في ليبيا، مثمنا مساعي الجزائر في حل الأزمة الليبية.

وأعرب ديندياس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، عن استعداد بلاده للعمل والتعاون مع الجزائر لحل الأزمة في ليبيا، معبرا عن "قلق اليونانيين الكبير، في ما يتعلق بالأزمة الليبية، لذلك يجب وقف العنف، كما أن الوضع لا يحتمل تعقيدا أكثر من ذلك، ولذا توجب علينا التعاون مع الجزائر لإيجاد حل".

وأضاف أن "الحل يكمن في المحافظة على حماية الشأن الداخلي من الاختراق خاصة وأن هذه الأزمة أصبحت تهدد كل بلدان البحر الأبيض المتوسط".

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم: "فتحنا موضوع ملف الشقيقة ليبيا باعتبار أن اليونان لها اهتمام كبير بالموضوع".

وأضاف بوقادوم: "تطرقت مع وزير الخارجية اليوناني لكل التحديات في البحر الأبيض المتوسط ولاسيما التطورات في ليبيا".

وأردف "أن علاقة الجزائر واليونان تاريخية ولذلك أصرينا على الزيارة، حيث سنتشاور حول كل التحديات"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الجزائريين لم يجتمعوا مع نظرائهم اليونانيين منذ 3 سنوات".