وزير العدل الأمريكى يوافق على الإدلاء بشهادة أمام الكونجرس بخصوص «دعم ترامب»

ــ وليام بار يواجه اتهامات بإساءة استخدام نظام العدالة الجنائية لأغراض سياسية

أعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، أمس الأول، أن وزير العدل الأمريكى وليام بار وافق على الإدلاء بشهادته فى الكونجرس وسط مزاعم عن ارتكابه تجاوزات فى وزارته بهدف توفير الدعم السياسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وسيدلى بار بشهادته أمام اللجنة القضائية فى 31 مارس المقبل، بعد رفض استمر على مدى عام كامل، وأرسلت اللجنة رسالة بهذا الخصوص إلى وزارة العدل لتأكيد ما تم التوافق عليه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعكست الرسالة التى وقعها رئيس اللجنة القضائية جيرى نادلر وعدة أعضاء ديمقراطيين وجود مخاوف عميقة تحيط بسلوك بار فى قضايا قانونية متعلقة بالرئيس الأمريكى.

وتوجهت الرسالة إلى بار بالقول: «منذ أن تولى الرئيس ترامب منصبه، حذرناك مرارا من أن إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية لأغراض سياسية يشكل خطرا على ديمقراطيتنا، إضافة إلى أنه غير مقبول من قبل اللجنة القضائية فى مجلس النواب».

واستشهدت الرسالة بتصرفات من «الأسبوع الماضى» تضمنت قرار بار نقض طلب مدعين عامين فى وزارته لعقوبة قاسية بحق المستشار السياسى الجمهورى روجر ستون، الذى أدين بالكذب على الكونجرس والتلاعب بالشهود، وسعى بار لخفض العقوبة فى ظل مزاعم عن تعرضه لضغوط من قبل ترامب.

وأدى هذا التدخل إلى تنحى أربعة مدعين عامين فى الوزارة، الثلاثاء الماضى، عن هذه القضية فى اعتراض واضح على التدخلات السياسية.

وأشارت الرسالة أيضا إلى ما كشفه بار عن فتحه لقناة خاصة داخل الوزارة لجمع معلومات حول تحقيقات متعلقة بأوكرانيا، التى كانت فى قلب قضية المحاكمة الرامية لعزل ترامب فى مجلس الشيوخ.

وشككت اللجنة أيضا فى إقالة المدعية العامة الفيدرالية فى واشنطن جيسى لو أخيرا، وهى كانت قد أشرفت على مقاضاة ستين بالإضافة إلى رئيس حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 بول مانافورت ومستشاره السابق للأمن القومى مايكل فلين. من جهته، لم يتحدث بار علنا حول أى من هذه القضايا التى أغرقت وزارته فى حالة من الإضطراب.