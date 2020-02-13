أمين «مستقبل وطن»: نعمل بقوة على الأرض ولا نلتفت إلا لخدمة المواطن

وجه عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الشكر لأهالي دائرة الجيزة وملوي بالمنيا، لنجاح مرشح الحزب في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الجيزة والإعادة في دائرة ملوي بالمنيا بفارق كبير لصالح مرشحهم.

وقال هلال في بيان صحفي له، إن أعضاء حزب مستقبل وطن خاضوا معركة انتخابية وكانوا أداء ونموذج في العمل الحزبي بالجيزة والمنيا، وساهموا بشكل كبير في نجاح العملية الديمقراطية.

وأضاف أن الحزب نجح بكل تأكيد لما يتمتع به من دور كبير في خدمة المواطنين بكل قرى ونجوع مصر فهو الوحيد الذي يمتلك تنظيم حزبي في كل مراكز وأقسام والقرى والشياخات للجمهورية مما سهل له الاتصال المباشر بالجماهير.

وتابع أن الحزب لديه قيادات وقامات كبيرة تؤهله لتصدر المشهد السياسى ودعم الدولة، خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل بقوة لدعم.

وأشار إلى أنه على الرغم من تعرض الحرب لهجوم وإشاعات مغرضة ليس الهدف منها سوى الهدم إلا أنها جاءت بنتائج إيجابية على الحزب لأنه الحزب الذي يعمل بقوة وفاعلية على الأرض، ولا يلتفت إلا لخدمة المواطن المصري.