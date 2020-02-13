الصين تؤكد أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا ومنع تحركات الإرهابيين الأجانب عبر الحدود

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر برلين، الذي عقد الشهر الماضي حول ليبيا، بجدية، خاصة بعد موافقة مجلس على قرار لدعمه، مع ضرورة منع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود.

وقال تاو - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - "بعد التصويت، تأمل الصين أن تعمل جميع الأطراف في ليبيا، والدول الإقليمية المعنية، وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التنفيذ الجاد لنتائج مؤتمر برلين".. مضيفا: "في هذه العملية، يتعين على أمانة الأمم المتحدة وضع خطة عملية تعكس تماما قيادة وملكية الليبيين، وتستوعب شواغل جميع الأطراف، وتعزز الدور الإيجابي للدول المعنية".

وتابع أن الصين تدعم الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في جلب تأثيرهما الفريد على التسوية السياسية للقضية الليبية والعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه عند تنفيذ نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن، ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل يقظا للغاية ضد الإرهاب في ليبيا وحولها، وأن يكافح بحزم جميع أشكال الإرهاب في البلاد، ويمنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، كما أنه لا ينبغي السماح لليبيا بأن تصبح أرضا خصبة للإرهاب، الذي يمكن أن يؤدي انتشاره إلى تعريض عملية السلام في البلاد للخطر.

ولفت تاو إلى أن بلاده تدعم الدور القيادي المستمر للأمم المتحدة في تعزيز العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، وتدعو جميع أطراف الصراع الليبي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، منوها بأن موافقة مجلس الأمن على نتائج برلين ستسهم في تسوية سلمية مبكرة للمسألة الليبية.