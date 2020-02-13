طفلة بالغردقة تحصل على المركز الثاني في مسابقة أوروبية للباليه

حققت الطفلة آية عبدالمجيد ذات التسعة أعوام إنجازًا غير مسبوق بحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الجائزه الأوربية العظمى الدولية للباليه (Europe Grand Prix ballet)، والتي أقيمت بعاصمة النمسا فيينا، في الفئة العمرية تحت 10 سنوات ومن بين 500 مشارك من جميع الجنسيات وهي المصرية الوحيدة.

ويقول أيمن عبدالمجيد يوسف، والد آية: «بنتي في الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس اللغات بمنتجع الجونة، متفوقة دراسيَا وتحصل على الدرجات النهائية بصفه دائمة».

وعن عشق آية للباليه قال: «منذ أن كان عمرها 3 سنوات بدأت والدتها وهي روسية الجنسية، وكانت تعمل مدربة باليه في تدريب آية وبعد أن أثقلت موهبتها بالاشتراك في إحدي مدارس للباليه جنوب مدينة الغردقة، وكانت تشارك في عروض بقصر ثقافة الغردقة في أي احتفالات تنظمها الجالية الروسية في الأعياد القومية».

وتابع: «بعدها شاركت في العديد من البطولات بمصر وأخرها حصولها على المركز الأول في المسابقة المحلية للباليه بإحدى مدارس الباليه المعتمدة بالقاهرة الموسم الماضي».

وتقول آية: «أنا مبسوطة جدا بحصولي على المركز الثاني والميدالية الفضية لأني مصرية، وبفتخر بذلك».

وأضافت أنها تسعى للمشاركة في الموسم القادم تحت فئة عمرية أكبر وترغب في الحصول على المركز الأول، موضحة أن متفوقة في دراستها مثل الباليه بالظبط.

واختتمت: « ماما بتابعني وتهتم بي مثل والدي يدعمني بشدة».