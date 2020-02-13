بكين تطلق تطبيقا إلكترونيا للكشف عن إمكانية الإصابة بالفيروس المميت

أطلقت الصين، اليوم، تطبيقا إلكترونيا يكشف إمكانية التعرض لخطر الإصابة بفيروس «كورونا» الذى بات يعرف بـ«كوفيد ــ 19»؛ حيث يخبر التطبيق مستخدميه عما إذا كانوا على مسافة قريبة من شخص مصاب أو مشكوك فى إصابته بالفيروس.

وينصح التطبيق الأشخاص الذين يتم تصنيفهم بأنهم فى خطر، بالبقاء فى المنزل وإبلاغ الجهات الصحية المحلية، وما على المستخدم للتحقق سوى أن يفحص رمز استجابة سريعة (QR) على هاتفه الذكى عبر تطبيقات شبيهة بمنصة «أليباى» للدفع عبر الإنترنت أو تطبيق «وى تشات» للمراسلة.

وبمجرد تسجيل التطبيق الجديد على رقم هاتف، يطلب من المستخدم إدخال اسمه ورقم هويته، ويمكن استخدام كل هاتف مسجل لفحص حالة عدد أرقام هوية تصل إلى ثلاثة.

ولتطوير التطبيق، تعاونت هيئات حكومية ومجموعة شركات الصين للتقنية الإلكترونية، فضلا عن دعم بالبيانات قدمه قطاعا الصحة والنقل الحكوميان، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.

وتعرف الحكومة الصينية «الاتصال القريب» بتلك الحال التى يكون فيها الشخص على مقربة، بلا حماية فاعلة، من حالات إصابة بفيروس كورونا سواء كانت مؤكدة أو مشتبهة.

ويشمل «الاتصال القريب» كلا من: الأشخاص الموجودين معا على مسافة قريبة، فى حجرة دراسية واحدة، أو يعيشون فى منزل واحد، وأفراد الطاقم الطبى الواحد، وأفراد الأسرة الواحدة، أو غيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابين ومن يقدمون رعاية لمصابين، والركاب وطاقم العمل فى طائرة أو قطار أو غير ذلك من وسائل النقل فى ظل وجود شخص مصاب.

على سبيل المثال، كل الركاب الموجودين على مسافة ثلاثة مقاعد من شخص مصاب، فضلا عن طاقم القيادة، يصنفون بأنهم فى حالة «اتصال قريب»، بينما باقى الركاب يصنفون على أنهم فى حالة «اتصال عام».