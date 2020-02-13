شرطة أيرلندا الشمالية تتهم رجلا بقتل صحفية

(د ب أ)

وجهت الشرطة في ايرلندا الشمالية اليوم الأربعاء اتهاما إلى رجل يبلغ من العمر 52 عاما، بقتل الصحفية "ليرا ماككي" التي تعرضت لإطلاق نار بينما كانت تتابع أعمال شغب عرقية العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها وجهت للمشتبه به أيضا تهمة حيازة سلاح ناري والانتماء إلى "منظمة محظورة".

ومن المنتظر أن يمثل الرجل أمام المحكمة غدا الخميس في مدينة ديري/لندنديري. وقتلت ماككي التي كانت تبلغ من العمر 29 عاما، بالرصاص، على يد من يعتقد أنهم منشقون جمهوريون وسط أعمال شغب في حي "كريجان" بالمدينة في 18 نيسان/أبريل الماضي.

وقال كبير المحققين جاسون ميرفي في بيان: " كنت أقول دائما إن عددا من الأفراد تورطوا مع الرجل المسلح في تلك الليلة التي قتلت فيها ليرا، وفي حين أن اليوم هو يوم مهم للتحقيق، فإن البحث عن دليل لتقديم المسلح للعدالة لا يزال نشطا ومستمرا".

واعتقلت الشرطة أمس الثلاثاء المتهم وثلاثة رجال آخرين في العشرينات من عمرهم، بعد اعتقال عدد آخر من المشتبه بهم العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح اثنين من هؤلاء الثلاثة إلى أن يتم إرسال تقرير إلى الادعاء العام، كما أفرجت عن الثالث من دون توجيه أي اتهام له.