ياباني يبلغ 112 سنة يدخل «جينيس» كأكبر معمر في العالم: «خليك هادئ ومُبتسم»

اعتقد كثيرون لفترة من الوقت أن سر التمتع بصحة جيدة يكمن في "هدوء الأعصاب، والسيطرة على الغضب"، والآن، يبدو الأمر حقيقيا على أرض الواقع.

دخل "جرينيت شيتتسو واتانابي"، مزارع ياباني متقاعد يبلغ من العمر 112 سنة و344 يومًا، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ كأكبر معمر في العالم، وذلك بعد وفاة الرجل الذي حمل نفس اللقب في الشهر الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حصل "واتانابي" -وهو أب لـ5 أطفال- على شهادة "جينيس" في دار رعاية بـ"نيجاتا"، المدينة الواقعة شمال اليابان حيث ولد عام 1907.

كشف "واتانابي" سر حياته الطويلة، قائلا إنه كان يحرص دائما على عدم الغضب والحفاظ على ابتسامته.

اعتاد "واتانابي" أن يعمل في مزرعة لقصب السكر، وعلى الرغم من أنه لا يمتلك أسنانا لمضغ الطعام، إلا أنه لا يزال يبتسم حتى الآن.

تقول زوجة ابن "واتانابي": "لم أره أبدًا يرفع صوته أو يصاب بالجنون، أعتقد أنني عشت مع أسرة كبيرة تحت سقف واحد، فقد ساهم الاختلاط مع أحفاده، وأحفاد أحفاده، في الحفاظ على ابتسامته".

كان أقدم رجل على الأرض يدعى "ماسازو نوناكا"، وهو ياباني أيضًا، وقد توفي عام 2019 عن عمر يناهز 113 عامًا، وكان أصغر بـ4 سنوات من أقدم شخص حي في العالم، "كين تاناكا"، وهي امرأة يابانية تبلغ من العمر 117 عامًا.