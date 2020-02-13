جهاز تنظيم مياه الشرب: العدادات «مسبقة الدفع» ترشد الاستهلاك

قال الدكتور محمد حسن، المدير التنظيمي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إن كل دول العالم تلجأ إلى العدادات «مسبقة الدفع »، لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، مشيرًا إلى أن المحاسبة تكون بشفافية ليعلم بها المواطن حجم استهلاكه ويبدأ في الترشيد، وأنها ستقلل من الشكاوى بسبب الفواتير وتراكم المديونيات عليه.



وأكد «حسن»، في لقاءه مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء الأربعاء، أن المحاسبة ستتم طبقًا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن عملية التركيب ستبدأ بـ 750 ألف عداد لكل عام، مضيفًا أن هناك سعى لزيادة العدادات المصرية الصنع، باتفاق مع وزارة الإسكان ووزارة الانتاج الحربي.



وأشار إلى أن خطة التركيب ستبدأ في الأماكن الغير سكنية؛ كالمصالح الحكومية والسياحية ودور العبادة، ويليها التوسع ليشمل الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن شركات المياه هي من تتولى تبليغ المواطن وتركيب العداد.

وأوضح أن المحاسبة للعدادات الموجودة حاليًا ستتم بشكل طبيعي، موضحًا أن التي سيحدث بها عطل هي ما سيتم استبدالها بـ«مسبقة الدفع».

وسرعت شركات توزيع الكهرباء وتيرة تنفيذ خطة استبدال العدادات القديمة والتى تعمل بنظام الفاتورة بأخرى إلكترونية مسبقة الدفع.

https://youtu.be/stUq0HnDh7I