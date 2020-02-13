قوات تونسية تلاحق عناصر يشتبه في انتمائها لإحدى المجموعات الإرهابية بولاية ‫جندوبة

تونس - أ ش أ

نفذت قوات تونسية مشتركة عملية تمشيط واسعة في ولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، لملاحقة عناصر يشتبه في انتمائهم لإحدى المجموعات الإرهابية المتحصنة بأحد الجبال الوعرة بالولاية الواقعة أقصى الشمال الغربي للبلاد.

وشارك في العملية عدة فرق أمنية وعسكرية مختصة، واستهدفت منطقة "المواجن" لتعقب هذه العناصر التي حاولت مداهمة أحد المساكن قبل أن يلوذوا بالفرار بعد صراخ امرأة استنجدت بالجيران، وفق ما أكده مصدر أمني وآخر إداري لوكالة الأنباء التونسية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن محاولة المجموعة مداهمة المنزل ليست الأولى في تلك المنطقة وبقية القرى الحدودية المجاورة أو البعيدة عنها، فكثيرًا ما داهمت مجموعات مسلحة عدة مساكن للحصول على المواد الغذائية وتهديد كل من تخول له نفسه إبلاغ السلطات الأمنية قبل مغادرتهم المسكن باتجاه الجبال الوعرة.