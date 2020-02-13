«جازبروم» الروسية تعلق محادثاتها مع الصين بشأن توصيل الغاز بسبب فيروس كورونا

أعلنت مديرة وحدة التصدير بشركة (جازبروم) الروسية إلينا بورميستروفا تعليق محادثاتها مع الصين بشأن تصدير الغاز الروسي من الشرق الأقصى وفتح خط أنابيب لنقل الغاز من سيبيريا إلى الصين، والذي يُطلق عليه اسم خط أنبوب (باور أوف سيبيريا 2)، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بورميستروفا قولها: "إن المحادثات حول مشروع (باور أوف سيبيريا) الأول استمرت حوالي من 10 إلى 15 سنة على عدة مراحل مختلفة، ومع ذلك، فإننا نواصل مناقشة الطريق الغربي وتوريد الغاز المحتمل من الشرق الأقصى في روسيا".

وأضافت بورميستروفا: "ولكن في الوقت الراهن، توقفت المحادثات بالطبع لأسباب موضوعية، وذلك حتى اللحظة التي تتخذ فيها الحكومة الصينية التدابير اللازمة لحل مشكلة فيروس كورونا".