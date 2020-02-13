البنزرتي: الأفضلية للترجي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

في ظل الاستعدادت التي يقوم بها فريقي الزمالك والترجي التونسي، لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي بالدوحة، شدد فوزي البنزرتي المدير الفني السابق للترجي ومنتخب ليبيا الحالي، على أن اللقاء يجمع بين فريقين من الأفضل في إفريقيا.

ويسعى فريق الترجي التونسي، لحصد لقب كأس السوبر، بعد خسارته النسخة الماضية أمام الرجاء المغربي، في المقابل ينتظر الزمالك أن يتوج باللقب الأول له هذا الموسم قبل مواجهة نظيره الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس": "الترجي التونسي في أفضل حالاته ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة".

وأضاف: "الزمالك أيضًا يمتلك المقومات وهو فريق كبير وأي لحظة يصنع الفارق ولديهم العديد من اللاعبين المميزين مثل اللاعبين المغاربة، كما أن فرجاني ساسي لاعب مميز".

وتابع: "مباراة الزمالك والترجي بين فريقين من أفضل الفرق المتواجدة في القارة الإفريقية".

وأكمل: "الترجي من ناحية التماسك أفضل نوعًا ما من الزمالك، كل فريق لديه نقاط قوة وضعف".

واختتم: "الفرص بين الفريقين قريبة ولكن الأفضلية نسبية للترجي بسبب مستواه في الفترة الحالية".