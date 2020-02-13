منتخب الصالات في الصدارة إفريقيا بتصنيف الفيفا

تصدر منتخب مصر لكرة الصالات، منتخبات القارة السمراء، في التصنيف الذي صدر مساء اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وجاء منتخب مصر في الترتيب 23 عالميًا، وحل منتخب المغرب في المركز الثاني إفريقيًا و25 عالميا، وخلفه منتخب ليبيا في المركز41 عالميًا، ثم منتخب أنجولا في المركز 45 عالميا، وفي المركز الخامس أفريقيا جاء منتخب موزمبيق الذي تواجد في المركز 61 عالميا.

وتصدر منتخب مصر كذلك تصنيف المنتخبات العربية وجاء خلفه المنتخب المغربي ثم منتخب لبنان الذي جاء في المركز الـ40 من التصنيف العالمي، وخلفه منتخب ليبيا، ثم منتخب الكويت في المركز 42 عالميا.

وجاءت منتخبات البرازيل، أسبانيا، الأرجنتين، روسيا والبرتغال على التوالي في صدارة الترتيب العالمي.

وبلغ منتخب الصالات كأس العالم بليتوانيا المقرر لها سبتمبر المقبل، وجاء وصيفًا بكأس الامم الإفريقية الأخيرة التي جرت بالمغرب.