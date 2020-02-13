إسرائيل تجمد العلاقات مع مسؤولة حقوقية أممية بعد نشر قائمة شركات تعمل بالمستوطنات

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(د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الاربعاء عن تعليق علاقاتها مع ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،وذلك بعد عدة ساعات من نشرها قائمة تضم 112 شركة تعمل في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال مكتب وزير الخارجية إسرائيل كاتس إنه أمر بهذا "الإجراء الاستثنائي والقاسي" رداً على قيام مكتب باشيليت بـ "خدمة حملة المقاطعة ،" في إشارة إلى حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

ويعتزم كاتز حماية الشركات العاملة في إسرائيل ، بحسب مكتبه.

ولم يتضح على الفور التأثيرات العملية المترتبة على هذا القرار.

كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد نشر اليوم الأربعاء قائمة تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية شاركت في إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وأكمل المكتب الأممي إعداد القائمة بعد أربع سنوات من طلب لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار كان الهدف منه مساءلة الشركات الخاصة عن تأثيرها على وضع حقوق الانسان الخاصة بالفلسطينيين.

وتضم القائمة 94 شركة إسرائيلية، و18 أجنبية، بينها المنصات السياحية الإلكترونية "آيربنب"، و"بوكينج دوت كوم"، و"إكسبديا"، و"تريب أدفايزور".

ومن المقرر مناقشة هذه القائمة خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري.