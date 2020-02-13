وفاة مهرج مكسيكي خلال دفاعه عن أم وطفلها من لص مسلح

بوجهه المُلون الباسم، اعتاد إسعاد الأطفال المرضى بدون مقابل، ليخفف عنهم آلامهم ومشقة العلاج، لكن القدر لم يَسْنح له الاستمرار في مهمته.

قُتل مواطن مكسيكي يدعى "هامبرتو روخاس لاندا" يبلغ من العمر 51 عاما، معروف بمهرج الأطفال، في مطعم مزدحم في ولاية بويبلا بالمكسيك، رميا بالرصاص خلال محاولته الدفاع عن امرأة وطفلها عندما هاجمهما سارق في المطعم خلال هجوم مسلح، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق شهود عيان، اقتحم الرجل المسلح مطعم في منطقة شولافيستا؛ من أجل سرقة الزبائن في 6 فبراير الماضي، وعندما اقترب اللص من الأم وطفلها للسرقة، أقبل عليهما هامبرتو لصد الهجوم وضرب اللص بكوب من الماء، ليطلق اللص النار على رأسه ويرديه قتيلا في الحال.

وانضم مجتمع المعهد البلدي للفنون والثقافة في بويبلا إلى مئات المواطنين والأصدقاء، بالإضافة للسلطات الحكومية لإرسال التعازي لعائلته، في الوقت الذي طلبت فيه العائلة والأصدقاء من الجمهور الدعم المالي لدفنه لأنهم لا يملكون ما يكفي من المال لدفع الجنازة، بينما لا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة لضبط الجاني الذي أظهرته اللقطات التليفزيونية يفر هاربا من مكان الحادث.