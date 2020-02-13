وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفرنسي الوضع في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، والسفير الفرنسي الجديد لدى روسيا، بيرلا ليفي، سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك الوضع في سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس- "أنه جرى خلال المحادثة بحث قضايا التعاون الروسي الفرنسي في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى .. كما تم تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا".



ويشار إلى أن ليفي وصل إلى روسيا، في 16 يناير الماضي. وكان سلفه، سيلفي بيرمان، قد أنهى مهامه الدبلوماسية في موسكو، في ديسمبر 2019.